В Щучанском округе Курганской области стартовали курсы по управлению БАС

Преподаватели колледжей и техникумов Курганской области приступили к освоению программы «Оператор наземных средств управления БПЛА». Курсы для них организованы в комплексе «Чумляк» Щучанского округа в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте образования и науки региона.
По итогам программы педагоги смогут обучать студентов одной из самых перспективных профессий будущего — работе с беспилотными авиационными системами. Курс включает в себя четыре ключевых блока. Слушатели изучают устройство дронов, их двигатели и системы навигации. Важная часть — практика: учителя смогут сами диагностировать поломки, калибровать датчики и настраивать аппараты перед вылетом.
Кроме того, педагоги учатся настраивать полетные режимы и задавать параметры для автономных миссий, чтобы дрон мог выполнять задачи без участия человека. А на специально оборудованных площадках участники курсов отрабатывают навыки ручного управления квадрокоптером в пределах прямой видимости.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.