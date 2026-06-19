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В Калининграде начали высаживать летние цветы к Дню города

Отдельно глава администрации упомянула тематическую клумбу в виде маяка возле библиотеки им. Чехова.

В Калининграде приступили к высадке летней рассады на городских клумбах в преддверии Дня города. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, цветы высаживают на 50 клумбах города. Для оформления используют более семи видов растений, в том числе агератум, цинерарию, петунию, герань, колеус и бальзамин.

Как отметила Дятлова, подрядчик уже выполнил работы на Гвардейском и Московском проспектах, проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Житомирской, Гаражной и Аллее Смелых. Цветы также появились в сквере им. Тельмана, на площади Василевского, проспекте Калинина, Верхнем озере, в сквере на Киевской улице и других городских территориях.

Отдельно глава администрации упомянула тематическую клумбу в виде маяка возле библиотеки им. Чехова. По ее словам, композицию создали к 80-летию Калининградской области. Еще одна праздничная клумба появилась у Театра эстрады.

В ближайшее время тематические цветочные композиции планируют высадить на кольце в районе улиц Дмитрия Донского и Генерала Колоскова, а также на Московском проспекте.

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