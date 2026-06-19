В Калининграде начали высаживать летние цветы к Дню города

Как отметила Дятлова, подрядчик уже выполнил работы на Гвардейском и Московском проспектах, проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Житомирской, Гаражной и Аллее Смелых. Цветы также появились в сквере им. Тельмана, на площади Василевского, проспекте Калинина, Верхнем озере, в сквере на Киевской улице и других городских территориях.