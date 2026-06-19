С начала лета в Калининградскую область ввезли 400 тонн персиков и нектаринов из других стран

С начала лета в Калининградскую область ввезли более 400 тонн косточковых фруктов из других стран. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
В регион импортировали персики, нектарины, абрикосы и сливы. Продукцию доставили из Турции, Сербии и Чили.
«Все фруктовые партии сопровождались обязательными документами, а их безопасность была подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ “ВНИИЗЖ”. Продукция, свободная от карантинных объектов, выпущена в свободное обращение», — рассказали в Россельхознадзоре.
Ранее сообщали, что с начала года в Калининградскую область импортировали около 500 тонн винограда. Продукцию доставляли из стран Африки, Южной Америки, а также Индии.