Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала лета в Калининградскую область ввезли 400 тонн персиков и нектаринов из других стран

Продукцию доставили из Турции, Сербии и Чили.

С начала лета в Калининградскую область ввезли более 400 тонн косточковых фруктов из других стран. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

В регион импортировали персики, нектарины, абрикосы и сливы. Продукцию доставили из Турции, Сербии и Чили.

«Все фруктовые партии сопровождались обязательными документами, а их безопасность была подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ “ВНИИЗЖ”. Продукция, свободная от карантинных объектов, выпущена в свободное обращение», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее сообщали, что с начала года в Калининградскую область импортировали около 500 тонн винограда. Продукцию доставляли из стран Африки, Южной Америки, а также Индии.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше