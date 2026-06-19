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Аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова работает в штатном режиме

Все рейсы из регулярного расписания снова отправляются и принимаются.

Источник: Нижегородская правда

Ограничения на выпуск и прием самолетов отменили в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, что сегодня, 19 июня, примерно в 11:40 в нижегородском аэропорту вводили ограничения на полеты. Мера стала необходимой для обеспечения безопасности полетов. В результате были задержаны шесть рейсов, а еще три отменены.

Сейчас нижегородский аэропорт вновь работает в штатном режиме. Рейсы отправляются и принимаются по регулярному расписанию, актуальную информацию можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам объяснили, что делать при массовых задержках рейсов.