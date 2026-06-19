Аэропорт Шереметьево обслужил 491 рейс с начала суток

«Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала “ковeр”. Аэропорт Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Так, 19 июня 2026 года по состоянию на 14:30 аэропорт Шереметьево обслужил более 72 тыс. пассажиров и 491 рейс, из них: 242 на вылет и 249 на прилет», — говорится в сообщении.