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Аэропорт Шереметьево обслужил 491 рейс с начала суток

С начала суток аэропорт Шереметьево обслужил 491 рейс в условиях действия временных ограничений на полеты, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Источник: Егор Мызник/unsplash

«Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала “ковeр”. Аэропорт Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Так, 19 июня 2026 года по состоянию на 14:30 аэропорт Шереметьево обслужил более 72 тыс. пассажиров и 491 рейс, из них: 242 на вылет и 249 на прилет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка в терминалах спокойная.

В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании полетов. Там пояснили, что в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна.

Как отмечается, информацию о статусе рейса можно уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний.