В парках «Россия — моя история» пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби

«В эти дни мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни защищал нашу страну. Для нас сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это общенациональная ответственность: за каждой датой стоят судьбы солдат, офицеров, мирных жителей, детей войны. Их подвиг остается нравственным ориентиром для всей страны, а их имена мы обязаны передавать следующим поколениям. Именно поэтому мы проводим уроки памяти, открываем выставки и организуем акции в регионах России — чтобы герои жили в нашей памяти, а их пример вдохновлял новые поколения на отвагу, мужество и служение своей стране», — отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия — моя история» Иван Есин.