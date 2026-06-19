В парках «Россия — моя история» пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби

Серия мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в исторических парках «Россия — моя история» по всей стране. Для гостей подготовлены выставки, лекции, кинопоказы и всероссийские акции памяти, посетить которые можно будет до 22 июня включительно, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
«В эти дни мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни защищал нашу страну. Для нас сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это общенациональная ответственность: за каждой датой стоят судьбы солдат, офицеров, мирных жителей, детей войны. Их подвиг остается нравственным ориентиром для всей страны, а их имена мы обязаны передавать следующим поколениям. Именно поэтому мы проводим уроки памяти, открываем выставки и организуем акции в регионах России — чтобы герои жили в нашей памяти, а их пример вдохновлял новые поколения на отвагу, мужество и служение своей стране», — отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия — моя история» Иван Есин.
В рамках памятной даты парки присоединятся к всероссийским акциям «Свеча памяти», «Минута молчания», которая пройдет 22 июня в 12:15 по московскому времени, и «Абонент недоступен». Совместно с региональными отделениями Движения первых будут организованы показы художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне с последующим обсуждением, а также памятные маршруты «Малая Родина глазами Героев», посвященные местам воинской славы. Центральным событием станет всероссийский урок «Без срока давности» в исторических парках по всей стране.
Помимо этого, для посетителей подготовлена обширная просветительская программа. Лекции расскажут о ключевых событиях и героях войны, полководцах Победы, городах-героях, судьбах детей военного времени и военных корреспондентах.
Кроме основной экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе», посетители смогут познакомиться со специальными выставочными проектами. Каждый регион подготовил особенную программу в рамках памятных дней.
Исторические парки «Россия — моя история» — это самый масштабный мультимедийный экспозиционный комплекс в стране, посвященный истории страны от древности до современности. Проект представляет собой сеть современных выставочных пространств, в которых исторический материал подается с использованием цифровых технологий и интерактивных форматов, позволяющих сделать изучение истории более наглядным, доступным и вовлекающим.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.