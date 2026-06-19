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В Белгородской области открыли первый в регионе центр помощи участникам СВО

Там можно получить юридические консультации, психологическую поддержку, содействие в получении льгот.

Источник: Национальные проекты России

Первый в Белгородской области Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей — «СВОя территория» — начал работу в городе Губкине. Новое пространство открылось по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Губкинского городского округа.

Центр предоставляет услуги по психологической поддержке — снятии стресса, реабилитации после ранений. Там также доступны и юридические консультации — решение вопросов по льготам, статусам, выплатам. Специалисты окажут содействие даже во взаимодействии с Министерством обороны для получения статуса «Участник боевых действий».

Кроме того, бойцы СВО и члены их семей могут рассчитывать на помощь в оформлении выплат и льгот, решении бытовых проблем, также им доступны консультации по получению высшего образования, освоению новых профессий и содействию в поиске подходящей работы. На контроль возьмут организацию доступной среды: как внутри самого центра, так и в подъездах домов, где живут герои.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.