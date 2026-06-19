В Белгородской области открыли первый в регионе центр помощи участникам СВО

Кроме того, бойцы СВО и члены их семей могут рассчитывать на помощь в оформлении выплат и льгот, решении бытовых проблем, также им доступны консультации по получению высшего образования, освоению новых профессий и содействию в поиске подходящей работы. На контроль возьмут организацию доступной среды: как внутри самого центра, так и в подъездах домов, где живут герои.