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Врач объяснил, почему важно заниматься спортом с детства

Врач Изюмов: занятия спортом с детства защищают от развития деменции в будущем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Регулярные занятия спортом с детства снижают риск развития деменции в пожилом возрасте, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов.

«Влияние физической активности на мозг огромно, и оно прослеживается на протяжении всей жизни. Именно для этого в школах есть уроки физкультуры. Физические нагрузки не только улучшают кровоснабжение мозга — при такой активности вырабатывается белок BDNF, играющий ключевую роль в развитии нервной системы», — сказал Изюмов NEWS.ru.

По словам врача, долгосрочные наблюдения подтверждают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным защитным фактором от развития деменции. Он также отметил, что у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников.

В то же время у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, заключил Изюмов.