Врач объяснил, почему важно заниматься спортом с детства

«Влияние физической активности на мозг огромно, и оно прослеживается на протяжении всей жизни. Именно для этого в школах есть уроки физкультуры. Физические нагрузки не только улучшают кровоснабжение мозга — при такой активности вырабатывается белок BDNF, играющий ключевую роль в развитии нервной системы», — сказал Изюмов NEWS.ru.