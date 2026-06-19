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В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, с опозданием планируется.

Четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, с опозданием планируется отправка самолетов в Москву и Санкт-Петербург.

Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы перенесен с 16:30 на 18:35. Самолет из Санкт-Петербурга авиакомпании «Аэрофлот» ждали в Волгограде в 17:30 — борт должен приземлиться в 18:35. Второй рейс из культурной столицы должен прибыть в 20:15 вместо 19:40.

Отметим, также перенесен рейс из турецкой Антальи. Вместо 08:00 20 июня рейс заблаговременно перенесен на 11:55.

Напомним, ранее в Южной транспортной прокуратуре взяли на контроль ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропортах ЮФО, в том числе и в волгоградской воздушной гавани.