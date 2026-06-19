В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы перенесен с 16:30 на 18:35. Самолет из Санкт-Петербурга авиакомпании «Аэрофлот» ждали в Волгограде в 17:30 — борт должен приземлиться в 18:35. Второй рейс из культурной столицы должен прибыть в 20:15 вместо 19:40.