Всероссийский слёт юных книголюбов стартовал в Нижнем Новгороде

19 июня в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной стартовал VIII Всероссийский слёт юных книголюбов. Трёхдневный форум, проходящий под девизом «Год Единства: время читать, время дружить!», собрал юных читателей из 16 регионов России. Организатором слёта выступила областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной при поддержке Министерства культуры Нижегородской области, фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».
Единство через книгу.
В этом году особый акцент сделан на православной литературе. Как пояснила директор библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Наталья Бочкарева, такой выбор не случаен.
«Она формирует нравственные ориентиры, поддерживает в трудные минуты, позволяет лучше понимать русскую культуру, сохраняет язык и его образность, укрепляет семейные и социальные связи. Всё это как нельзя лучше перекликается с главной темой года — Единство народов России», — рассказала Наталья Бочкарева.
Главный советник губернатора Сергей Горин подчеркнул важность чтения для духовного развития.
«Очень много надо читать исторических книг, художественную литературу, публицистику, архивные документы, — посоветовал Сергей Горин. — Нагорную проповедь надо читать хотя бы раз в неделю, приобщайтесь. Будете для себя каждый раз открывать что-то новое, мудрое и очень глубокое».
На торжественном открытии участников приветствовали также помощник благочинного Нижегородского округа по культуре иерей Евгений Кондратьев и исполнительный директор фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» Алла Ларина.
«Наша программа “Православная инициатива” существует более 20 лет, родилась она на нижегородской земле. Мы всегда гордимся, когда видим, что грантовые средства идут на развитие, на просвещение, на воспитание», — отметила Алла Ларина.
От каллиграфии до старинных книг.
Программа первого дня была насыщена мастер-классами. С раннего утра работала ярмарка, где гости могли принять участие в народных играх, познакомиться с музыкальными инструментами и научиться искусству красивого письма.
Особый интерес вызвала локация, посвящённая старинным книгам.
«В 2019 году библиотеке исполнилось 100 лет, сегодня ей уже 107, — рассказала заведующая отделом художественной книги Ирина Романенко. — Изначально она называлась Библиотека Кота Мурлыки. Мы бережно сохранили книги, перешедшие ещё из Царской России. Некоторым из них 169 лет». Участники слета рассматривали раритетные издания в специальных тканевых перчатках и читали отрывки, которые еще содержат давно ушедшие из русского алфавита буквы.
На мастер-классе по каллиграфии дети учились писать с помощью перьев и чернил и делали книжные закладки. А на музыкальной площадке знакомились с народными инструментами — домрой, гуслями и гитарой.
Гости из разных уголков страны.
Среди участников — читательские семьи, для которых библиотека стала местом притяжения. Наталья Коробкова из Владимира приехала с двумя детьми, 12 и 9 лет.
«Я являюсь сотрудником Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи. Очень хотела узнать опыт других работников, познакомиться с любителями почитать и обменяться опытом. Библиотека сейчас — не только место, где мы читаем. Это место объединения людей. Здесь и мастер-классы, кружки, встречи», — поделилась Наталья.
Василиса Смолина из Москвы приехала на выходные в Нижний Новгород, чтобы принять участие в слете юных книголюбов. Она призналась, что любит читать романтику, однако на слёте смогла попробовать себя не только в литературе, но и в игре на народных инструментах.
«Для меня это шанс прикоснуться к истории музыкальных инструментов, на которых я не умею играть. Здесь можно увидеть их, услышать, как они звучат, послушать живое исполнение знакомых нам всем песен», — рассказала Василиса.
Самому юному участнику слёта — всего полтора года. А одна из семейных династий участвует в мероприятии с 2018-го — тогда самому младшему члену семьи было четыре месяца, а сегодня ему уже восемь лет.
20 июня участники отправятся в Арзамас, где посетят литературные и православные достопримечательности. Закрытие слёта пройдёт 21 июня в «Нетеатре» — гостей ждут творческая встреча с писателем Екатериной Тимашпольской и поэтический спектакль. Вход на все мероприятия свободный.
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Александра Борисова.