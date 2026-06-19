Всероссийский слёт юных книголюбов стартовал в Нижнем Новгороде

«В 2019 году библиотеке исполнилось 100 лет, сегодня ей уже 107, — рассказала заведующая отделом художественной книги Ирина Романенко. — Изначально она называлась Библиотека Кота Мурлыки. Мы бережно сохранили книги, перешедшие ещё из Царской России. Некоторым из них 169 лет». Участники слета рассматривали раритетные издания в специальных тканевых перчатках и читали отрывки, которые еще содержат давно ушедшие из русского алфавита буквы.