В зоопарке Калининграда рассказали, какие новые животные скоро появятся

«Да, это печальная тема, как вообще сейчас находить и добывать животных, — подчеркнула директор зоопарка. — Но что делать? Приходится жить в этих условиях. Я, честно говоря, не знаю, сколько будет стоить зебра к тому моменту, как мы деньги найдём и построим для них новый вольер. Потому что существующий, к сожалению, не подходит. Мы сейчас активно этим занимаемся. Но тем не менее треть от той суммы, которая была в прошлом году, уже собрана. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и призываем всех, кто хочет в этот юбилейный год сделать нам подарок, сделать перечисление. Можно на сайте найти реквизиты, написать “на зебру”, и будет ваш вклад. Потом будете приходить и говорить: в этой зебре, смотри, сыночек, дочка, вот эта полосочка — наша».