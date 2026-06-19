В Ижевске отремонтируют улицу Нижнюю

Улицу Нижнюю обновят в Ижевске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт участка протяженностью 970 метров планируется завершить к началу учебного года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Там планируется обустроить основание из смеси, позволяющей создать прочный и долговечный фундамент. После этого рабочие установят новые бордюры, отремонтируют колодцы, уложат два слоя асфальтобетона, сделают удобные и безопасные тротуары.
«Жители микрорайона давно просили, чтобы этот объект привели в нормативное состояние. Улица серьезно разгружает соседние автомагистрали и, самое главное, ведет к образовательному учреждению — школе № 62 имени Ю. А. Гагарина», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.