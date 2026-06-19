Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах

По словам эксперта, полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени. Кроме того, он отметил, что ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими, они теряют упругость и насыщенный вкус — особенно это касается томатов, баклажанов и перцев.