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Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах

Агроном Куренин: овощи в полиэтиленовых пакетах теряют свежесть и перезревают.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха, рассказал агроном, технический консультант «Гродан» Алексей Куренин.

«Для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах», — сказал Куренин в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени. Кроме того, он отметил, что ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими, они теряют упругость и насыщенный вкус — особенно это касается томатов, баклажанов и перцев.

Также в закрытых пакетах накапливается этилен — природный гормон, который ускоряет созревание и ведет к перезреванию и порче, добавил Куренин.

«Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и создают оптимальные условия для овощей», — заключил эксперт.