Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха, рассказал агроном, технический консультант «Гродан» Алексей Куренин.
«Для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах», — сказал Куренин в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени. Кроме того, он отметил, что ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими, они теряют упругость и насыщенный вкус — особенно это касается томатов, баклажанов и перцев.
Также в закрытых пакетах накапливается этилен — природный гормон, который ускоряет созревание и ведет к перезреванию и порче, добавил Куренин.
«Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и создают оптимальные условия для овощей», — заключил эксперт.