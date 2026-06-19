В США впервые успешно пересадили легкие от одного ВИЧ-пациента к другому

Данная операция закончилась успешно, в результате чего больной впервые за четыре года начал самостоятельно дышать и двигаться. Этот успех, как отмечают Сонник и другие ученые, открывает дорогу для улучшения качества и спасения жизней многих других носителей ВИЧ. Также он позволит повысить доступность донорских органов и для пациентов без приобретенного иммунодефицита в результате того, что теперь пациенты с ВИЧ смогут получать органы от других носителей инфекции, а не здоровых людей, подытожили ученые.