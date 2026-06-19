Жители трех улиц Советского района Воронеже останутся без воды 22 июня

22 июня в доме № 31 по улице Южно-Моравской будут подключать жилые дома к существующим линиям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 9:00 до 17:00 не будет холодной воды у жителей 13 домов на трех улицах: