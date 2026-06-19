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Жители трех улиц Советского района Воронеже останутся без воды 22 июня

Сотрудники водоканала будут подключать дома к линиям водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

22 июня в доме № 31 по улице Южно-Моравской будут подключать жилые дома к существующим линиям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 9:00 до 17:00 не будет холодной воды у жителей 13 домов на трех улицах:

— №№ 72, 74 по Южно-Моравской;

— №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9 т по Генерала Перхоровича;

— №№ 17, 17а, 19, 21 по Любы Шевцовой.

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

— В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — заверили в РВК-Воронеж.

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