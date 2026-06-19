Карантин по пастереллезу отменили в нижегородском селе

Вместе с тем в связи со вспышкой пастереллеза в Новосибирской области и соседних регионах в 2026 году увеличили бюджетные расходы на ликвидацию последствий заболевания. Нижегородские фермеры жаловались на проблемы в реализации скота, которые были вызваны ограничениями экспорта животных. Некоторые депутаты утверждали, что власти замалчивают ситуацию.