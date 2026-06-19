Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях

Если вы заметили опасный предмет — в небе или на земле — не приближайтесь к нему, не пытайтесь рассмотреть его ближе, потрогать или переместить. Не стоит снимать происходящее на телефон и публиковать фото или видео в социальных сетях. В первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности, а затем, находясь в укрытии, сообщить информацию по номеру 112: где и когда вы заметили объект, в каком направлении он двигался и какие особенности вы успели увидеть. Следите за официальными оповещениями и рекомендациями органов власти и экстренных служб.