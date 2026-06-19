В Киреевском районе Тульской области появится библиотека нового поколения

Октябрьскую сельскую библиотеку в Киреевском районе Тульской области преобразят в современное учреждение нового поколения по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Учреждение уже получило первую партию современного оборудования — 3D-принтер и игровую приставку Sony PlayStation. Новая техника позволит расширить возможности организации разнообразных мероприятий для детей и молодежи. Сотрудники учреждения прошли повышение квалификации и готовы работать с современными технологиями и цифровыми сервисами.
Кроме того, в библиотеку завезут спроектированную под анатомию человека эргономичную мебель. А ее книжный фонд пополнится новыми изданиями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.