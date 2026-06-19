«Дом на каникулах»: летний проект для подростков стартовал в Нижегородской области

Дом народного единства сообщил о запуске нового сезона летнего проекта «Дом на каникулах» — инициативы, которая уже пятый год объединяет подростков Нижегородской области и юных гостей из новых регионов. Программа сочетает отдых с познавательными мероприятиями, нацеленными на воспитание патриотизма, гражданской ответственности и уважения к истории и культуре России.
Старт новому сезону был дан в городском округе Выкса — в детском санаторно‑оздоровительном образовательном центре «Лазурный». Более 90 ребят приняли участие в насыщенной программе:
викторине о народных художественных промыслах; мастер‑классе по рисованию на холстах — юные художники осваивали техники хохломы, городецкой росписи и гжели. Каждый участник создал собственный авторский холст, который забрал на память.
Руководитель Дома народного единства Сергей Фёдоров подчеркнул, что в Год единства народов России особое внимание уделено многонациональной культуре, традициям и духовным ценностям народов страны. В программе — не только творческие занятия, но и:
викторины;
открытые диалоги с героями СВО;
встречи с известными спортсменами.
Педагог‑организатор центра «Лазурный» Валентина Будей отметила ценность практического подхода: когда ребёнок не просто слушает о хохломской росписи, а сам пробует вывести узор, знания превращаются в личный опыт. Такой формат обучения через игру и творчество вызывает искренний интерес и надолго остаётся в памяти.
12‑летняя Аня Ермолина из Шаранги поделилась впечатлениями: «Мне очень понравилось участвовать в мастер‑классе. Я узнала много нового о разных видах народной росписи, что каждый узор что‑то значит. А теперь у меня есть своя картина в хохломской росписи, которую я сделала сама».
Проект «Дом на каникулах», реализуемый с 2022 года при поддержке правительства Нижегородской области, продолжает знакомить юных участников с историей, культурой и традициями России в интерактивной форме.
Ранее сообщалось, что Дом народного единства и паспортно-визовый сервис МВД подписали соглашение о сотрудничестве.