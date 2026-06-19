«Дом на каникулах»: летний проект для подростков стартовал в Нижегородской области

12‑летняя Аня Ермолина из Шаранги поделилась впечатлениями: «Мне очень понравилось участвовать в мастер‑классе. Я узнала много нового о разных видах народной росписи, что каждый узор что‑то значит. А теперь у меня есть своя картина в хохломской росписи, которую я сделала сама».