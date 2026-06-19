В Пензе капитально отремонтируют три учебных заведения

Комплексное обновление трех учебных заведений продолжается в Пензе. Работы ведутся по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Так, капитально ремонтируется многопрофильная гимназия № 13, где специалисты утепляют фасад здания. Внутри выполняются штукатурные и шпаклевочные работы, продолжается демонтаж. Проводится устройство электропроводки, отопления и водоснабжения.
Кроме того, в главном корпусе Пензенского колледжа архитектуры и строительства специалисты утепляют и приступают к устройству вентилируемого фасада. На этажах ведется укладка плитки, штукатурные и шпаклевочные работы. Начался монтаж кровли и электрики. В Пензенском социально-педагогическом колледже также продолжаются внутренние отделочные работы: рабочие приступили к укладке плитки на этажах, идут электромонтажные и кровельные работы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.