В Пензе капитально отремонтируют три учебных заведения

Кроме того, в главном корпусе Пензенского колледжа архитектуры и строительства специалисты утепляют и приступают к устройству вентилируемого фасада. На этажах ведется укладка плитки, штукатурные и шпаклевочные работы. Начался монтаж кровли и электрики. В Пензенском социально-педагогическом колледже также продолжаются внутренние отделочные работы: рабочие приступили к укладке плитки на этажах, идут электромонтажные и кровельные работы.