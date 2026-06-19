На 101-м году жизни скончался ветеран войны Георгий Абросимов

В Туве ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Республики Тыва и почётный гражданин региона Георгий Васильевич Абросимов. Ему был 101 год. О смерти ветерана сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
«Для нашей республики это невосполнимая потеря. Георгий Васильевич принадлежал к поколению сильных, мужественных людей, которые защитили страну и подарили нам мирное небо», — написал Ховалыг.
Абросимов был призван в армию в 17 лет, воевал в составе 3-го Белорусского фронта. В январе 1945 года получил тяжёлое ранение и встретил Победу в госпитале. Награждён орденами и медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги». После войны внёс значительный вклад в развитие Тувы. К 100-летию удостоен высшей награды региона — Ордена Республики Тыва.