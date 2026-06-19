На 101-м году жизни скончался ветеран войны Георгий Абросимов

Абросимов был призван в армию в 17 лет, воевал в составе 3-го Белорусского фронта. В январе 1945 года получил тяжёлое ранение и встретил Победу в госпитале. Награждён орденами и медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги». После войны внёс значительный вклад в развитие Тувы. К 100-летию удостоен высшей награды региона — Ордена Республики Тыва.