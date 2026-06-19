Купеческий дом с куполом продают в Данкове Липецкой области за 9 млн рублей

В начале 1870-х годов по красной линии улицы Урицкого на месте деревянных лавок был построен одноэтажный каменный корпус для оптового склада товаров и питейного заведения. В 1918 году здание было экспроприировано и отдано под Данковский исполком. С этого времени до 2010-х годов его занимали государственные учреждения. Объект взяли под госохрану в 1992 году.