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Купеческий дом с куполом продают в Данкове Липецкой области за 9 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставило на аукцион объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове Липецкой области. Он находится в собственности субъекта. Начальная цена лота составляет 9,3 млн руб. Это следует из документации торгов.

АО «Российский аукционный дом» выставило на аукцион объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове Липецкой области. Он находится в собственности субъекта. Начальная цена лота составляет 9,3 млн руб. Это следует из документации торгов.

В состав лота входят двухэтажное нежилое здание площадью 686,1 кв. м и земельный участок под ним на 625 кв. м. Вид разрешенного использования территории — для эксплуатации административного здания. Покупателю предстоит возместить расходы по оценке стоимости лота в размере 8,5 тыс. руб.

Шаг аукциона составляет 462,6 тыс. руб., размер задатка — 925,3 тыс. руб. Подавать заявки на участие в тендере можно до 3 июля, итоги планируют подвести 10 июля.

Дом купца Лебедева — двухэтажное здание второй половины XIX века, выполненное в прямоугольном плане. Фасады оштукатурены и окрашены в небесно-голубой цвет, а архитектурный декор выделен белым. Южный фасад отличается симметричной композицией и украшен трехгранным эркером второго этажа, который поддерживается декоративными кронштейнами и завершается многогранным куполом. Дом принадлежал купцу Петру Лебедеву, который был одним из крупнейших производителей хлеба в регионе и владельцем паровой мельницы.

Выставленный на продажу корпус был частью исторической застройки, состоявшей из нескольких одно-двухэтажных зданий. В частности, ОКН был связан с сохранившимся рядом жилым домом на улице Урицкого, 38 каменной оградой с проездными воротами. Служебные постройки, фиксировавшие внутренние границы, и сад практически полностью утрачены.

В начале 1870-х годов по красной линии улицы Урицкого на месте деревянных лавок был построен одноэтажный каменный корпус для оптового склада товаров и питейного заведения. В 1918 году здание было экспроприировано и отдано под Данковский исполком. С этого времени до 2010-х годов его занимали государственные учреждения. Объект взяли под госохрану в 1992 году.

По данным портала госзакупок, в апреле 2018 года подвед Минкульта РФ — ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» — выиграл подряд на подготовку проекта сохранения «Дома купца Лебедева». Компания обошла одного участника конкурса, снизив начальную цену контракта с 3 млн до 2,7 млн руб.