Подобрал и пользовался: жителя Светлогорска задержали за кражу телефона туристки

В полицию обратилась 55‑летняя туристка из Ростовской области, приехавшая на отдых в Светлогорск. Она сообщила о краже смартфона стоимостью 70 тысяч рублей. Женщина случайно выронила устройство и не заметила пропажи. Смартфон, оставшийся без присмотра, нашёл мужчина в одной из гостиниц. Вместо того чтобы попытаться вернуть находку владельцу или обратиться в полицию, он забрал телефон себе и начал пользоваться им.