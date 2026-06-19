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В Красноярске пациент с онкологией только через прокуратуру добился компенсации за отсутствие льготного лекарства

В Красноярске прокуратура добилась компенсации для мужчины с онкологическим заболеванием, который несколько месяцев не получал жизненно важный препарат.

В Красноярске прокуратура добилась компенсации для мужчины с онкологическим заболеванием, который несколько месяцев не получал жизненно важный препарат. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Пациент имеет инвалидность и по решению врачебной комиссии должен был бесплатно получать препарат по льготному рецепту. Однако с января по март 2025 года краевой минздрав не закупил лекарство. Рецепты аннулировались, препарат в аптеки не поступал, а мужчина оставался без необходимой терапии.

Самостоятельно купить дорогостоящее лекарство пациент не мог. В минздраве ссылались на отсутствие финансирования, но прокуратура Октябрьского района сочла эти доводы необоснованными. Надзорное ведомство провело проверку и обратилось в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал, что непредоставление жизненно важного лекарства нарушило права пациента.

В итоге мужчина получил препарат в полном объеме, а также компенсацию за перенесенные страдания.