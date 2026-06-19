В Красноярске пациент с онкологией только через прокуратуру добился компенсации за отсутствие льготного лекарства

Пациент имеет инвалидность и по решению врачебной комиссии должен был бесплатно получать препарат по льготному рецепту. Однако с января по март 2025 года краевой минздрав не закупил лекарство. Рецепты аннулировались, препарат в аптеки не поступал, а мужчина оставался без необходимой терапии.