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Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом стартовал в парках Москвы

В репертуар вошли как шедевры советской классики, так и современные российские картины, а также фестивальное короткометражки.

В зонах отдыха Москвы возобновили работу летние кинотеатры под открытым небом.

Бесплатные показы художественных, документальных и анимационных лент будут проходить на протяжении всего летнего сезона, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Специализированные площадки с большими экранами и комфортными посадочными местами открылись в Парке Горького, «Сокольниках», филипповском парке, саду имени Баумана и других популярных зеленых зонах. В репертуар летних кинотеатров вошли как шедевры советской классики, так и современные российские картины, а также фестивальное короткометражное кино.

Посетить сеансы могут все желающие без предварительной оплаты. На случай прохладной или дождливой погоды большинство площадок оборудованы навесами, а зрителям предоставляются теплые пледы. Расписание показов обновляется еженедельно на сайтах администраций парков.