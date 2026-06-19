Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом стартовал в парках Москвы

В зонах отдыха Москвы возобновили работу летние кинотеатры под открытым небом.
Бесплатные показы художественных, документальных и анимационных лент будут проходить на протяжении всего летнего сезона, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Специализированные площадки с большими экранами и комфортными посадочными местами открылись в Парке Горького, «Сокольниках», филипповском парке, саду имени Баумана и других популярных зеленых зонах. В репертуар летних кинотеатров вошли как шедевры советской классики, так и современные российские картины, а также фестивальное короткометражное кино.
Посетить сеансы могут все желающие без предварительной оплаты. На случай прохладной или дождливой погоды большинство площадок оборудованы навесами, а зрителям предоставляются теплые пледы. Расписание показов обновляется еженедельно на сайтах администраций парков.