Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом стартовал в парках Москвы

Специализированные площадки с большими экранами и комфортными посадочными местами открылись в Парке Горького, «Сокольниках», филипповском парке, саду имени Баумана и других популярных зеленых зонах. В репертуар летних кинотеатров вошли как шедевры советской классики, так и современные российские картины, а также фестивальное короткометражное кино.