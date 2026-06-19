Зону отдыха на берегу реки Латыгоры благоустроят в Ярославской области

Парк Победы в Брейтове — популярное место отдыха жителей и гостей села. Ранее там обустроили детскую игровую площадку, футбольное поле, хоккейный корт и установили уличные тренажеры. В 2025 году добавили прогулочные дорожки, дополнительное освещение, отремонтировали сцену, а на берегу Латыгоры разместили беседки, качели и лавочки. От парка вдоль реки проложен полуторакилометровый туристический маршрут до пляжа на реке Сить, который в 2024 году получил статус официального места отдыха и купания.