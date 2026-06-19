Зону отдыха на берегу реки Латыгоры благоустроят в Ярославской области

Пространство на берегу реки Латыгоры в парке Победы в селе Брейтово Ярославской области благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить обновление планируется к началу осени, сообщили в региональном департаменте ЖКХЭиРТ.
«Парк Победы в Брейтове уже стал точкой притяжения, — отметил посетил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Теперь приведем в порядок и береговую линию Латыгоры. Уверен, обновленная зона отдыха будет востребована. На берегу Латыгоры установят перголы с деревянным настилом, столы со скамейками и урны. Подрядчик выполнит покрытие территории и монтаж освещения».
Парк Победы в Брейтове — популярное место отдыха жителей и гостей села. Ранее там обустроили детскую игровую площадку, футбольное поле, хоккейный корт и установили уличные тренажеры. В 2025 году добавили прогулочные дорожки, дополнительное освещение, отремонтировали сцену, а на берегу Латыгоры разместили беседки, качели и лавочки. От парка вдоль реки проложен полуторакилометровый туристический маршрут до пляжа на реке Сить, который в 2024 году получил статус официального места отдыха и купания.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.