Султан Брунея сидел за штурвалом самолета по пути на саммит Россия — АСЕАН

Болкиах прилетел на саммит Россия-АСЕАН на своем персональном Boeing 747, во время полета глава государства сам сидел за штурвалом самолета. Султан Хассанал Болкиах — профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов. Так, было и в мае 2026 года, когда он прилетел на Филиппины на саммит АСЕАН.