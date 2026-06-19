Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани
Болкиах прилетел на саммит Россия-АСЕАН на своем персональном Boeing 747, во время полета глава государства сам сидел за штурвалом самолета. Султан Хассанал Болкиах — профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов. Так, было и в мае 2026 года, когда он прилетел на Филиппины на саммит АСЕАН.
Бруней и Россия отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений. Брунейская сторона не присоединилась к западным санкциям в отношении России, традиционно воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по украинской тематике.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН — одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.