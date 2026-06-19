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Султан Брунея сидел за штурвалом самолета по пути на саммит Россия — АСЕАН

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах сидел за штурвалом своего Boeing 747 по пути на саммит Россия — АСЕАН в Казани, выяснил корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани 17—19 июня. На полях саммита президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч, в том числе с прибывшим в Татарстан султаном Брунея.

Болкиах прилетел на саммит Россия-АСЕАН на своем персональном Boeing 747, во время полета глава государства сам сидел за штурвалом самолета. Султан Хассанал Болкиах — профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов. Так, было и в мае 2026 года, когда он прилетел на Филиппины на саммит АСЕАН.

Бруней и Россия отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений. Брунейская сторона не присоединилась к западным санкциям в отношении России, традиционно воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по украинской тематике.

АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Сейчас АСЕАН — одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.

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