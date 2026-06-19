В городе Сольвычегодске Архангельской области появятся 2 спортплощадки

В прошлом году эта территория, расположенная по улице Карла Либкнехта, вошла в число победителей рейтингового голосования за объекты благоустройства. Тогда ее поддержали почти 1,5 тысячи жителей. В рамках контракта подрядчик обустроит основание под фундаменты и бортовой камень вдоль площадок, уложит резиновое покрытие со специальной спортивной разметкой, закупит и установит стойки с щитом и баскетбольным кольцом, а также волейбольные стойки. Кроме того, специалисты смонтируют ограждение.