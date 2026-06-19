В городе Сольвычегодске Архангельской области появятся 2 спортплощадки

Волейбольную и баскетбольную площадки обустроят на общественной территории «Стадион» в городе Сольвычегодске Архангельской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В прошлом году эта территория, расположенная по улице Карла Либкнехта, вошла в число победителей рейтингового голосования за объекты благоустройства. Тогда ее поддержали почти 1,5 тысячи жителей. В рамках контракта подрядчик обустроит основание под фундаменты и бортовой камень вдоль площадок, уложит резиновое покрытие со специальной спортивной разметкой, закупит и установит стойки с щитом и баскетбольным кольцом, а также волейбольные стойки. Кроме того, специалисты смонтируют ограждение.
«Работы на объекте уже ведутся. Песчаная подушка засыпана щебнем, подрядчик обустроил бортовой камень, частично установил стойки. Ход работ держит на контроле окружная администрация», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Он отметил, что в планах муниципалитета — реализовать на территории комплексный проект. С этой целью стадион вошел в перечень объектов, вынесенных на Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2027 году. На следующем этапе предполагается обустроить футбольное поле с современным уличным освещением, а также разместить спортивное оборудование для занятий на свежем воздухе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.