В Волгоградской области вернули государству участки в природном парке

Как выяснили проверяющие, местная администрация передала гражданам четыре надела общей площадью один гектар. Кадастровая стоимость этой земли превышает один миллион рублей. Проблема в том, что чиновники не имели права распоряжаться этими участками. Они находятся в границах особо охраняемой природной территории, где действуют особые правила.