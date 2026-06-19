Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области вернули государству участки в природном парке

Прокуратура добилась возврата земли в Волго-Ахтубинской пойме, которую незаконно отдали людям.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области прокуратура вернула государству четыре земельных участка, которые незаконно оказались в частных руках. Речь идет о территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Среднеахтубинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Как выяснили проверяющие, местная администрация передала гражданам четыре надела общей площадью один гектар. Кадастровая стоимость этой земли превышает один миллион рублей. Проблема в том, что чиновники не имели права распоряжаться этими участками. Они находятся в границах особо охраняемой природной территории, где действуют особые правила.

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть землю государству. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иски. Теперь после вступления решений в законную силу прокуратура проследит, чтобы участки действительно вернули в собственность государства.