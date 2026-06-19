В России утвердили правила перехода на новую систему высшего образования

Обучение в рамках пилотного проекта продолжит идти более чем по 100 специальностям, включая такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, химия, медицина, фармация, биологические науки, агрономия, гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт и другие.