Китаев: на променад Зеленоградска вернули вертикальные скамейки

На променад Зеленоградска вновь установили «стоячие скамейки». Об этом сообщил глава администрации муниципального округа Александр Китаев.
По его словам, после установки он пообщался с прохожими, чтобы узнать их мнение о новом элементе благоустройства.
«Двум местным жительницам, гостям из Москвы, Воронежа и Московской области идея понравилась. Приглашаю протестировать и оставить комментарий», — написал Китаев.
Фото: страница Александра Китаева «ВКонтакте».
Вертикальные скамейки появились на променаде в рамках проекта благоустройства «Янтарный талисман». Проект также предусматривает установку параметрических скамеек, качельного комплекса и благоустройство прилегающей территории.
Ранее главный архитектор Зеленоградского муниципального округа Денис Крыщенко призывал жителей не делать поспешных выводов до завершения всех работ, отмечая, что окончательный облик пространства станет понятен после реализации проекта полностью.