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Жители Ростова и области пожаловались на сбой в работе ВК

Перебои в ВК отмечают в течение двух дней.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области заметили перебои в работе приложения «ВКонтакте» (ВК), это также подтверждается данными портала сбой.рф.

Судя по опубликованному графику, количество сообщений о нестабильной работе резко выросло 18 июня. Сегодня, 19 июня, обращений от интернет-пользователей стало меньше, но сложности еще фиксируются.

Отметим, говорить о массовом сбое нельзя, потому что сообщения о проблемах отправляли лишь некоторые жители региона. Перебои за последние 12 часов фиксировали и в других регионах страны, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге (25% и 16% обращений от общего числа сообщений пользователей).

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