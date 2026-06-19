Жители Ростова и области пожаловались на сбой в работе ВК

Отметим, говорить о массовом сбое нельзя, потому что сообщения о проблемах отправляли лишь некоторые жители региона. Перебои за последние 12 часов фиксировали и в других регионах страны, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге (25% и 16% обращений от общего числа сообщений пользователей).