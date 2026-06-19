Более 460 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в седьмом сезоне акции «Сад памяти»

В этом году около двух тысяч нижегородцев отдали дань памяти героям, высадив более 460 тысяч сеянцев хвойных деревьев. С каждым годом всё больше людей объединяются вокруг инициативы не просто сажать деревья, а восстанавливать леса, которые веками кормили, защищали и вдохновляли наши поколения. «Сад памяти» — это не просто акция, а проявление гражданской позиции и патриотизма. Заботясь о лесах сегодня, мы сохраняем природное наследие для будущих поколений, укрепляем связь с родной землёй и чтим память тех, кто защищал эту землю", — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.