На Дону суд заставил арендатора очистить 26 гектаров земли от сорняков Об этом сообщает пресс-служба территориальное управления Россельхознадзора. В Зимовниковском районе арендатор сельскохозяйственного участка площадью более 26 гектаров годами игнорировал требования очистить землю от бурьяна и кустарников. Первые нарушения инспекторы выявили на территории еще в две тысячи двадцать четвертом году. Землепользователь проигнорировал сначала устное предостережение, а затем и два официальных предписания надзорного ведомства, выданные в разные годы. В итоге инспекторы обратились в суд с требованием принудительно заставить нерадивого арендатора навести порядок на вверенной территории. Суд полностью удовлетворил иск Россельхознадзора. Арендатора обязали в обязательном порядке расчистить заросшие гектары от сорной растительности.