Вода в подвале и разрушенный фасад: что сделают с аварийным домом на Клавы Назаровой

В аварийном здании находятся 12 квартир. Восемь семей получили новое жильё, трое собственников выбрали денежные компенсации. По последнему помещению продолжается судебное разбирательство. Снести дом смогут после того, как вопрос с этой квартирой будет решён и люди окончательно покинут здание.