Финалистов конкурса «Я — законодатель» наградили в Нижнем Новгороде

Торжественная церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Я — законодатель», который прошел при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», состоялась в Нижнем Новгороде. Конкурс направлен на правовое просвещение молодежи, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Участвовать в состязании могли жители региона в возрасте от 14 до 35 лет — школьники, студенты, аспиранты, педагоги и работающая молодежь. В этом году на конкурс поступили 93 работы, из которых в финал вышли 17. Финалисты представили проекты по актуальным для региона темам: демография, экология, цифровизация, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный порядок и другим.
Проекты победителей и призеров уже переданы для проработки в молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Авторы лучших работ получили возможность войти в молодежный общественный совет, действующий при молодежном парламенте. Также каждый из финалистов получил диплом и памятный подарок.
«Провести награждение на такой значимой площадке, как Нижегородская ярмарка, — символично. Это подчеркивает, что молодежные инициативы важны для всего региона. Ребята уже проделали большую работу: их проекты глубокие, практичные и направлены на реальные изменения. Теперь наша задача — помочь их реализовать», — сказал депутат, руководитель аппарата законодательного собрания Максим Ребров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.