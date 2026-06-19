Финалистов конкурса «Я — законодатель» наградили в Нижнем Новгороде

Участвовать в состязании могли жители региона в возрасте от 14 до 35 лет — школьники, студенты, аспиранты, педагоги и работающая молодежь. В этом году на конкурс поступили 93 работы, из которых в финал вышли 17. Финалисты представили проекты по актуальным для региона темам: демография, экология, цифровизация, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный порядок и другим.