Госэкспертизу успешно прошел проект ФОКа на улице Родионова

История объекта насчитывает около 10 лет: изначально стройку запустили в рамках концессионного соглашения с компанией «Регион‑НН». Однако организация не исполнила взятые обязательства и впоследствии была признана банкротом. В результате недостроенный комплекс законсервировали и передали в собственность Нижегородской области.