Госэкспертизу успешно прошел проект ФОКа на улице Родионова

Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проектной документации физкультурно‑оздоровительного комплекса (ФОКа) на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствуют данные, размещённые в ГИС ЕГРЗ.
История объекта насчитывает около 10 лет: изначально стройку запустили в рамках концессионного соглашения с компанией «Регион‑НН». Однако организация не исполнила взятые обязательства и впоследствии была признана банкротом. В результате недостроенный комплекс законсервировали и передали в собственность Нижегородской области.
Новый этап стартовал в 2024 году — регион заключил соглашение с ООО «Вторая Нижегородская инфраструктура спорта». Недострой демонтировали, а в конце мая рабочие начали нулевой цикл строительства ФОКа. Позже появилась информация о возможном сокращении финансирования проекта.
Теперь стало известно, что госэкспертиза одобрила обновлённую документацию — в ней отражены параметры финансирования, порядок возведения объекта и особенности его дальнейшей эксплуатации.
Ранее ФОК у реки запланировали построить в Нижнем Новгороде в 2029 году.