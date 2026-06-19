В Пензенской области прошел фестиваль активного отдыха «Кузнецкий рубеж»

Мотодром «Сухановский» в городе Кузнецке Пензенской области 13 июня стал площадкой проведения VII Всероссийского фестиваля активного отдыха «Кузнецкий рубеж». Мероприятие прошло по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Фестиваль был посвящен 65-й годовщине первого полета человека в космос. На территории более 60 гектаров гостей ждали зрелищные спортивные соревнования по мотобиатлону в классах эндуро, мотоциклы с колясками и квадроциклы. Для участников оборудовали трассу с холмами, оврагами, бродами, трамплинами и огневым рубежом. Также была представлена выставка ретромотоциклов.
Фестиваль стал семейным праздником: работала детская зона с игровыми аттракционами, батутами, призовым тиром и аниматорами. В зоне фудкортов гости могли попробовать блюда русской, мордовской, узбекской и татарской кухни. Вечерняя программа включила выступления рок-музыкантов, световые и огненные шоу, конкурсы и подарки.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.