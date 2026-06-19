В Туве открылся детский культурно‑просветительский центр

«Создание современных детских культурно‑просветительских центров — это не просто обновление библиотек. Это инвестиция в будущее наших детей и семей. Такие пространства помогают прививать любовь к чтению с ранних лет, дают возможность развиваться в безопасной и вдохновляющей среде, объединяют поколения. Особенно важно, что центр будет доступен для всех детей, в том числе с особыми потребностями. Уверен, он станет любимым местом встреч, обучения и творчества для юных жителей Тувы и их родителей», — отметил глава республики Владислав Ховалыг.