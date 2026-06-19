В Туве открылся детский культурно‑просветительский центр

Новый культурно-просветительский центр для детей, созданный при Тувинской республиканской детской библиотеке имени К. И. Чуковского, начал работу в Туве по нацпроекту «Семья». Пространство открылось с опережением графика — 1 июня, сообщили в министерстве культуры республики.
На базе центра обустроены игровые и творческие пространства, которые отражают идеи знакомства с прошлым и настоящим. Также там есть зона для спокойного чтения, уединения и самостоятельных занятий. В центре установлено современное IT-оборудование, включая интерактивную панель, с помощью которой будут проходить образовательные программы, викторины и курсы цифровой грамотности.
Особое внимание уделено книжному фонду. Он пополнился новой художественной и научно-познавательной литературой, а также изданиями, адаптированными для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это делает центр доступным и удобным для всех посетителей.
«Создание современных детских культурно‑просветительских центров — это не просто обновление библиотек. Это инвестиция в будущее наших детей и семей. Такие пространства помогают прививать любовь к чтению с ранних лет, дают возможность развиваться в безопасной и вдохновляющей среде, объединяют поколения. Особенно важно, что центр будет доступен для всех детей, в том числе с особыми потребностями. Уверен, он станет любимым местом встреч, обучения и творчества для юных жителей Тувы и их родителей», — отметил глава республики Владислав Ховалыг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.