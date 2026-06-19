В Волгограде за две недели июня сгорело 22 мусорных контейнера

— Этот бункер давно стал местом притяжения серых возчиков, регулярно наполняется строительными отходами и неоднократно подвергался возгоранию. Мы заменили его на современную пластиковую евротару, которая прослужит долгое время для местных жителей, — прокомментировал начальник отдела эксплуатации регоператора Андрей Фортовой. — Хотелось бы отметить, что специалистами компании была произведена уборка территории контейнерной площадки, хотя это ответственность управляющей организации. Во избежание пожаров просим управляющие компании следить за чистотой и порядком.