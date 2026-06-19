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В Волгограде за две недели июня сгорело 22 мусорных контейнера

В Волгограде региональный оператор оперативно заменяет старые и поврежденные в ходе эксплуатации мусорные контейнеры.

В Волгограде региональный оператор оперативно заменяет старые и поврежденные в ходе эксплуатации мусорные контейнеры на современную пластиковую евротару с крышками. Как отмечают в пресс-службе «ЭкоЦентра», только с 1 по 18 июня в 4 районах Волгограда — Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском — сгорело 22 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов.

В летний период причиной пожара и повреждения контейнеров зачастую становится неосторожное обращение с огнем (например, брошенный окурок) или недобросовестное отношение управляющих компаний к уборке территорий вокруг площадок.

Один из последних случаев — возгорание на площадке во дворе многоквартирного дома № 5 по улице Ухтомского в Советском районе. В результате пожара, который произошел здесь в начале июня, сгорела тара, пришло в негодность ограждение площадки и железный бункер.

19 июня специалисты «ЭкоЦентра» ликвидировали на ул. Ухтомского последствия возгорания и заменили испорченный железный бункер на 5 современных евроконтейнеров.

— Этот бункер давно стал местом притяжения серых возчиков, регулярно наполняется строительными отходами и неоднократно подвергался возгоранию. Мы заменили его на современную пластиковую евротару, которая прослужит долгое время для местных жителей, — прокомментировал начальник отдела эксплуатации регоператора Андрей Фортовой. — Хотелось бы отметить, что специалистами компании была произведена уборка территории контейнерной площадки, хотя это ответственность управляющей организации. Во избежание пожаров просим управляющие компании следить за чистотой и порядком.

В июне наибольшее число возгораний зафиксировано в Красноармейском районе. Здесь, по данным регоператора, сгорело порядка 10 контейнеров. На площадках по адресам Канатчиков, 21, Саушинская, 14 и Палласовская, 29 выгорела практически вся тара. Предварительная причина происшествий — неосторожное обращение с огнем.

Волгоградцев в очередной раз призывают бережно относиться к коммунальному имуществу. Если вы стали свидетелем возгорания контейнера, сообщите по телефону 112.

Видео: Алексей Костяков / V102.RU.

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