Сомнолог объяснил, почему тяжело просыпаться по утрам

Трудности с утренним пробуждением не всегда обусловлены ленью или отсутствием мотивации. Причиной может являться некорректно подобранный режим сна и бодрствования. Как сообщает газета «Взгляд», об этом в интервью заявил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
«Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация — человек просто не высыпается», — отметил специалист.
По его словам, вторая по частоте причина — это несоответствие хронотипу. К примеру, выраженной «сове» даже после полноценного сна будет сложно проснуться в шесть утра, так как организм в это время ещё пребывает в своей биологической ночи.
Инерция сна представляет собой заторможенное состояние после пробуждения. Как уточнил Бузунов, особенно сильно она ощущается, если будильник сработал в фазе глубокого сна. При этом спустя 20−30 минут самочувствие приходит в норму.