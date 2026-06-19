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Сомнолог объяснил, почему тяжело просыпаться по утрам

Сомнолог Роман Бузунов назвал три основные причины тяжелого пробуждения по утрам.

Источник: Freepik

Трудности с утренним пробуждением не всегда обусловлены ленью или отсутствием мотивации. Причиной может являться некорректно подобранный режим сна и бодрствования. Как сообщает газета «Взгляд», об этом в интервью заявил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация — человек просто не высыпается», — отметил специалист.

По его словам, вторая по частоте причина — это несоответствие хронотипу. К примеру, выраженной «сове» даже после полноценного сна будет сложно проснуться в шесть утра, так как организм в это время ещё пребывает в своей биологической ночи.

Инерция сна представляет собой заторможенное состояние после пробуждения. Как уточнил Бузунов, особенно сильно она ощущается, если будильник сработал в фазе глубокого сна. При этом спустя 20−30 минут самочувствие приходит в норму.