Герман Греф: искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на первом форуме «Больше чем менеджмент», который проходит в кампусе СберУниверситета. Об этом сообщили в пресс-центре Волго-Вяского банка Сбербанка России.
В центре дискуссии были изменения, которые искусственный интеллект уже сегодня приносит в управление компаниями, организацию труда и экономику в целом.
Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.
«Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать всё более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат. Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала», — заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.