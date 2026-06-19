В Перми избрали меру пресечения подросткам, избившим двух молодых людей

Подросткам, избившим двух молодых людей прутьями и цепями, избрали меру пресечения, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Речь об инциденте, который произошёл утром 14 июня вблизи перекрёстка улиц Революции и Островского. По словам свидетелей, на двоих мужчин налетели 5−7 подростков. Они начали избивать пермяков предметами, похожими на прутья и цепи. Пострадавшие обратились за медпомощью и написали заявление в полицию.
Сотрудники полиции установили личности нападавших. Двоих 14-летних подростков задержали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования уголовного дела.
Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.