В Перми избрали меру пресечения подросткам, избившим двух молодых людей

Речь об инциденте, который произошёл утром 14 июня вблизи перекрёстка улиц Революции и Островского. По словам свидетелей, на двоих мужчин налетели 5−7 подростков. Они начали избивать пермяков предметами, похожими на прутья и цепи. Пострадавшие обратились за медпомощью и написали заявление в полицию.