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В Перми избрали меру пресечения подросткам, избившим двух молодых людей

Рано утором 14 июня подозреваемые толпой напали на мужчин.

Подросткам, избившим двух молодых людей прутьями и цепями, избрали меру пресечения, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь об инциденте, который произошёл утром 14 июня вблизи перекрёстка улиц Революции и Островского. По словам свидетелей, на двоих мужчин налетели 5−7 подростков. Они начали избивать пермяков предметами, похожими на прутья и цепи. Пострадавшие обратились за медпомощью и написали заявление в полицию.

Сотрудники полиции установили личности нападавших. Двоих 14-летних подростков задержали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования уголовного дела.

Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.