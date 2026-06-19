Горвласти пока не решили, что будет на месте аварийного дома на ул. Клавы Назаровой

«Будет демонтаж данного дома, как мы это делаем во всех микрорайонах. То есть аварийные дома подлежат сносу. А что будет на его месте, будет определено градостроительными документами города Калининграда: Генпланом и Правилами землепользования и застройки. Моё отношение вы знаете: мы всегда перво-наперво смотрим, как этот земельный участок можно использовать для нужд муниципалитета. То есть для целей рекреации, под детские или спортивные площадки», — сообщила Дятлова.