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Горвласти пока не решили, что будет на месте аварийного дома на ул. Клавы Назаровой

Елена Дятлова заметила, что ей бы хотелось забрать участок под нужды рекреации.

Власти Калининграда пока не смогли объяснить, что появится на месте аварийного и подлежащего сносу дома № 47−49 на улице Клавы Назаровой. Об этом журналистам в пятницу, 19 июня, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Будет демонтаж данного дома, как мы это делаем во всех микрорайонах. То есть аварийные дома подлежат сносу. А что будет на его месте, будет определено градостроительными документами города Калининграда: Генпланом и Правилами землепользования и застройки. Моё отношение вы знаете: мы всегда перво-наперво смотрим, как этот земельный участок можно использовать для нужд муниципалитета. То есть для целей рекреации, под детские или спортивные площадки», — сообщила Дятлова.

Напомним, что дом № 47−49 был расселен по требованию прокуратуры и СК. Большинство жителей в пятницу, 19 июня, получило ключи от новых квартир на Борисовском бульваре.

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