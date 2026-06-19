Горвласти пока не решили, что будет на месте аварийного дома на ул. Клавы Назаровой

Власти Калининграда пока не смогли объяснить, что появится на месте аварийного и подлежащего сносу дома № 47−49 на улице Клавы Назаровой. Об этом журналистам в пятницу, 19 июня, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«Будет демонтаж данного дома, как мы это делаем во всех микрорайонах. То есть аварийные дома подлежат сносу. А что будет на его месте, будет определено градостроительными документами города Калининграда: Генпланом и Правилами землепользования и застройки. Моё отношение вы знаете: мы всегда перво-наперво смотрим, как этот земельный участок можно использовать для нужд муниципалитета. То есть для целей рекреации, под детские или спортивные площадки», — сообщила Дятлова.
Напомним, что дом № 47−49 был расселен по требованию прокуратуры и СК. Большинство жителей в пятницу, 19 июня, получило ключи от новых квартир на Борисовском бульваре.