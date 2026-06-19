Парк с миниатюрными копиями 88 достопримечательностей России откроют на Бору

Экспозиция считается крупнейшей за всю историю архитектурного моделирования в России. Здесь представлены знаковые объекты из разных регионов страны — от Московского Кремля до расположенного на Сахалине маяка Анива. Среди экспонатов также можно увидеть Ласточкино гнездо и Массандровский дворец в Крыму, старинные храмы, дворцы, замки и другие памятники архитектуры.