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Парк с миниатюрными копиями 88 достопримечательностей России откроют на Бору

Самая крупная в стране коллекция архитектурных макетов разместилась под открытым небом.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в городе Бор откроется ландшафтный парк «Россия в миниатюре», где собраны уменьшенные копии самых известных архитектурных объектов страны. На площади 1,5 гектара рядом со станцией Нижегородской канатной дороги посетители смогут увидеть 88 достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50, сообщили в пресс-службе парка «Россия в миниатюре».

Экспозиция считается крупнейшей за всю историю архитектурного моделирования в России. Здесь представлены знаковые объекты из разных регионов страны — от Московского Кремля до расположенного на Сахалине маяка Анива. Среди экспонатов также можно увидеть Ласточкино гнездо и Массандровский дворец в Крыму, старинные храмы, дворцы, замки и другие памятники архитектуры.

По словам автора проекта Виктора Жиленко, прогулка по парку позволит всего за час познакомиться с десятками достопримечательностей России. Над созданием комплекса в течение пяти лет работала команда из 60 специалистов. Все миниатюры изготовлены из архитектурного пластика с высокой степенью детализации — посетители смогут рассмотреть мельчайшие элементы фасадов, барельефов, окон и декоративных украшений.

Организаторы отмечают, что проект призван популяризировать внутренний туризм и познакомить гостей с историко-культурным наследием страны. Парк станет не только новой туристической точкой Нижегородской области, но и своеобразным путеводителем по будущим путешествиям по России.

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