Спасатели извлекли почти 20 тысяч снарядов с затонувшей в Балтийском море баржи

Сводный отряд МЧС России вытащил на берег 19,5 тысячи снарядов времен Великой Отечественной войны, которые покоились на барже, затонувшей у берегов города Балтийска.
Работы по разминированию судна проводились в течении месяца. Всего водолазы совершили 396 спусков общей продолжительностью 355 часов, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Калининградской области.
Немецкое судно затонуло в акватории Балтийского моря в 1945 году. Впервые баржу обследовали в далеком 2010-м, и с тех пор проводят ее разминирование. Специалисты отмечают, что на борту все еще могут находиться тысячи взрывоопасных предметов.
Процесс длится уже семь лет. За это время водолазы центра «Лидер» вместе с сотрудниками поисково-спасательного отряда и регионального центра ГИМС МЧС России подняли со дна 112 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Так, например, в прошлом году только за один день из воды извлекли полторы тысячи снарядов. Их сразу передали для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.