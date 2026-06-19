Волгоградец, ушедший на СВО за сыном и переживший его гибель, отстоял выплаты

— Мать погибшего военнослужащего Юлия К. обратилась в суд с требованием лишить бывшего супруга Николая К. права на получение всех компенсационных выплат и мер социальной поддержки, полагающихся членам семьи в связи с гибелью военнослужащего при выполнении задач специальной военной операции. В обоснование иска женщина указала, что после расторжения брака ответчик не принимал участия в воспитании сына и не оказывал материальной помощи, — сообщили в районному суде. — По мнению Юлии К., формальное родство не должно являться основанием для получения отцом мер социальной поддержки, установленных государством для семей погибших военнослужащих.