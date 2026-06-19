В селе Зыково к новому учебному году строят новую школу на 400 учеников

В селе Зыково в Берёзовском районе края продолжается строительство новой школы на 400 учеников. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Современное трехэтажное здание площадью более 8 тыс. кв. м появится на улице Снежной. В новой школе предусмотрят помещения для учеников разных возрастов, занятий, отдыха и дополнительной работы с детьми.
На первом этаже разместят четыре класса для начальной школы, кабинет логопеда и дефектолога, а также помещения для группы продлённого дня со спальней-игровой. Это позволит организовать обучение и присмотр за младшими школьниками в одном блоке.
На втором и третьем этажах оборудуют кабинеты для учеников 5−11 классов, учительскую и комнату отдыха. Также в здании появятся обеденный зал на 200 учеников и 8 педагогов, актовый зал на 270 человек, читальный зал, медицинский блок, спортзал размером 12 на 24 м и тренерская.
Сейчас строители завершают каменную кладку, прокладывают трубы водопровода и отопления, монтируют конструкции кровли, укладывают полы, кабели электроснабжения, шахты лестничных маршей и плиты перекрытия. Планируется, что в 2027 году школьники Зыково начнут учебный год уже в новом здании.