В селе Зыково к новому учебному году строят новую школу на 400 учеников

На втором и третьем этажах оборудуют кабинеты для учеников 5−11 классов, учительскую и комнату отдыха. Также в здании появятся обеденный зал на 200 учеников и 8 педагогов, актовый зал на 270 человек, читальный зал, медицинский блок, спортзал размером 12 на 24 м и тренерская.