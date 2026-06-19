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СК показал новое видео с места атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми под Брянском

СК показал новое видео с автобусом на месте атаки беспилотника под Брянском.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете Беларуси сообщили 19 июня о том, что белорусские следователи работают в России в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу.

Напомним, ранее стало известно, что СК Беларуси вместе с СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

В СК отметили, что сотрудники ведомства вместе с российскими коллегами обследовали место атаки БПЛА на пассажирский автобус и посетили площадку, где хранится поврежденный автобус для его визуального осмотра.

Также проводилось рабочее совещание с обсуждением оперативных вопросов, которые имеют значение для расследования уголовных дел и сбора доказательств совершенного преступления.

Белорусскими следователи были изучены материалы уголовного дела, которое находится в производстве Следственного комитета России, на месте были обнаружены и изъяты фрагменты дрона. Также белорусская сторона получила копии необходимых процессуальных документов.

— Расследование уголовных дел продолжается, — прокомментировали в СК.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Что на самом деле там произошло?».

Здесь мы подробнее рассказали, что было известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.

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