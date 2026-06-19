Главные часы Красноярска отсчитают минуту молчания в День памяти и скорби

22 июня в 16:15 главные городские часы Красноярска отсчитают минуту молчания в День памяти и скорби. В мэрии напомнили, что именно в эту минуту в 1941 году прервали все радиовещание, а в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.