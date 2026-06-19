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Главные часы Красноярска отсчитают минуту молчания в День памяти и скорби

22 июня жители Красноярска присоединятся к Всероссийской минуте молчания.

Источник: Комсомольская правда

22 июня в 16:15 главные городские часы Красноярска отсчитают минуту молчания в День памяти и скорби. В мэрии напомнили, что именно в эту минуту в 1941 году прервали все радиовещание, а в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.

День памяти и скорби — это годовщина начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.

Ранее мы писали, что вечером 22 июня на площадке около музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит».